По факту избиения мужчины, сделавшего замечание за езду по тротуару, возбудили уголовное дело

Во вторник, 16 мая, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело об избиении мужчины в Тольятти по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, ранее жена пострадавшего разместила в соцсетях информацию о том, что на ее мужа напали из-за того, что он сделал замечание водителю синей тонированной "двенадцатой" без номеров, который ехал по тротуару и чуть не сбил ребенка на велосипеде.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области проведена доследственная проверка. По поручению Александра Бастрыкина по результатам проверки возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний местный житель.

"По версии следствия, 14 мая подозреваемый, находясь в общественном месте, из хулиганских побуждений нанес 47-летнему мужчине удары по различным частям тела, - пояснили в СУ СК РФ по Самарской области. - В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, в ходе предварительного расследования будет дана правовая оценка бездействию сотрудника правоохранительных органов, не принявшего мер по прекращению противоправных действий".

В ведомстве корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что завтра следствие планирует выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

В ГУ МВД по Самарской области, в свою очередь, сообщили, что в отношении подозреваемого отделом дознания ОП по Автозаводскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержан местный 22-летний житель - водитель автомобиля ВАЗ-2112, который, как установили полицейские, передвигался с грубым нарушением Правил дорожного движения РФ по дворовому проезду. В отношении водителя собран и передан в суд административный материал за управление транспортном средством без государственных регистрационных знаков. Ему грозит лишение прав.

Также водитель оштрафован на 2 тыс. руб. за езду по тротуару и на 500 руб. - за тонировку стекол машины не по регламенту.