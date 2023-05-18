Самарчанка перевела липовым полицейским 1,8 млн руб., чтобы поймать "преступников"

В Самаре 51-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Женщине пять дней подряд звонил неизвестный и убеждал, что правоохранителям нужна ее помощь. Якобы кто-то воспользовался данными женщины и взял кредит от ее имени. Теперь, чтобы задержать "мошенников", самарчанке якобы самой надо было взять кредит и перечислить эти деньги правоохранителей. Вернуть средства ей обещали после окончания "спецоперации".
В итоге женщина согласилась помочь и перечислила звонившим 1,885 млн рублей. Уже после этого, не получив благодарности, она поняла, что стала жертвой обмана.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Полиция призывает граждан не выполнять никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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