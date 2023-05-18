Двух самарских студентов будут судить за посредничество во взяточничестве

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинение по двум уголовным делам бывших студентов, которых обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, молодые люди вызвались за деньги помочь неуспевающим студентам получить положительные оценки без проверки знаний. Один из посредников получил деньги за пятерых от одного из студентов. Все это происходило в рамках оперативных мероприятий. После получения парень передал 73 тыс. руб. второму посреднику.

Уголовные дела направлены в Октябрьский районный суд Самары.