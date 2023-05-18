Жительницу Самарской области будут судить за "порноместь"

Прокурор Жигулевска отправил в суд уголовное дело 38-летней местной жительницы. Ее обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в апреле 2023 г. женщина нашла в телефоне умершего супруга личные фото другой женщины. Позже вдова в социальной сети отправила фотографии своей знакомой. Этим она нарушила предусмотренное ст. 23 Конституции РФ право на неприкосновенность частной жизни.