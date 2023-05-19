В Самарской области подготовят проект реконструкции трассы Самара-Бугуруслан

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию по реконструкции дороги Самара о Бугуруслан на участке км 76+400 км –89+400, расположенной в Кинель-Черкасском районе и Отрадном.