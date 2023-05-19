Безработный самарец отдал мошенникам 3 млн рублей

В Самаре безработный 58-летний мужчина стал жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Самарцу позвонил неизвестный и предложил подзаработать на бирже и продаже акций. Потерпевший выполнил инструкции и перевел на продиктованные счета около 3 млн руб., как он думал, для покупки акций. Часть из этих денег мужчина взял в кредит

После этого псевдотрейдер перестал выходить на связь, и самарец понял, что его обманули.