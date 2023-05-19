В Самарском регионе продолжает работать региональный партийный проект "Мой дом"

Информационно-правовые семинары проекта "Мой дом" в рамках федерального партийного проекта "Школа грамотного потребителя" каждый четверг собирают в региональном исполнительном комитете "Единой России" собственников многоквартирных домов, председателей советов МКД, ТОС, ТСЖ, активистов местных отделений партии.
От правовых основ до индивидуальных консультаций. Благодаря проекту "Мой дом", инициированному два года назад главой региона, секретарем реготделения "Единой России" Дмитрием Азаровым, многие жители многоквартирных домов теперь со знанием дела решают наболевшие вопросы ЖКХ со своими управляющими компаниями.Семинары объединяют жильцов, общественные организации и органы власти вокруг решения насущных проблем МКД.
В рамках проекта "Мой дом" специалисты консультируют и обучают актив МКД экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений, учат формировать правильные договорные отношения с УК и другими поставщиками услуг. Многие из участников семинаров "Мой дом" в проекте практически с самых первых дней его существования. В своей работе они используют государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и теперь могут поделиться успешным опытом управления с коллегами-председателями МКД из других городских районов.
Участница очередной встречи, старшая дома № 43 по ул. Стара-Загора Елена Латунова, не скрывает, что главная ее задача: освоить работу в системе ГИС ЖКХ: "Многие мои коллеги - старшие по домам - уже работают в этой системе. Кажется только на первый взгляд, что сложно, а на самом деле, помогает оперативно находить нужную информацию, ориентироваться в законодательстве. Сегодня на семинаре пошагово рассказали, как работать в этой системе. Мне все понятно, теперь осталось закрепить на практике".
За два года работы проекта "Мой дом" помог жильцам найти ответы на многие общие и частные вопросы, говорит руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области, главный жилищный инспектор Виктория Каткова, один из инициаторов регионального проекта "Мой дом", координатор партийных проектов "Школа грамотного потребителя" и "Жители МКД" в Самарской области.
"Семинары проходят каждый четверг на базе регионального исполкома. В первую очередь стараемся дать людям новые знания о том, как грамотно управлять домом, как находить необходимые сведения, защищать свои права. И хотелось бы отметить, что результаты есть. Правовая грамотность участников проекта существенно выросла за несколько лет. Мы видим реальные результаты, прежде всего это снижение количества жалоб в ГЖИ примерно на 15%. Сейчас мы, как орган надзора, хотим выстроить с собственниками прежде всего рабочий диалог, как можно больше взаимодействовать, разъяснять", - рассказала руководитель Госжилинспекции Самарской области.
Виктория Каткова предложила участникам встречи обратить внимание на еще один федеральный проект "Добрососедство". Международный День соседей отмечается 26 мая. В этот день во многих МКД энтузиасты проведут мероприятия, направленные на укрепление добрососедских отношений.
Напомним, что региональный центр "Мой Дом" был создан в 2021 году при поддержке главы региона, секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!