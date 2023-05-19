В Самарском регионе продолжает работать региональный партийный проект "Мой дом"

Информационно-правовые семинары проекта "Мой дом" в рамках федерального партийного проекта "Школа грамотного потребителя" каждый четверг собирают в региональном исполнительном комитете "Единой России" собственников многоквартирных домов, председателей советов МКД, ТОС, ТСЖ, активистов местных отделений партии.

От правовых основ до индивидуальных консультаций. Благодаря проекту "Мой дом", инициированному два года назад главой региона, секретарем реготделения "Единой России" Дмитрием Азаровым, многие жители многоквартирных домов теперь со знанием дела решают наболевшие вопросы ЖКХ со своими управляющими компаниями.Семинары объединяют жильцов, общественные организации и органы власти вокруг решения насущных проблем МКД.

В рамках проекта "Мой дом" специалисты консультируют и обучают актив МКД экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений, учат формировать правильные договорные отношения с УК и другими поставщиками услуг. Многие из участников семинаров "Мой дом" в проекте практически с самых первых дней его существования. В своей работе они используют государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и теперь могут поделиться успешным опытом управления с коллегами-председателями МКД из других городских районов.

Участница очередной встречи, старшая дома № 43 по ул. Стара-Загора Елена Латунова, не скрывает, что главная ее задача: освоить работу в системе ГИС ЖКХ: "Многие мои коллеги - старшие по домам - уже работают в этой системе. Кажется только на первый взгляд, что сложно, а на самом деле, помогает оперативно находить нужную информацию, ориентироваться в законодательстве. Сегодня на семинаре пошагово рассказали, как работать в этой системе. Мне все понятно, теперь осталось закрепить на практике".

За два года работы проекта "Мой дом" помог жильцам найти ответы на многие общие и частные вопросы, говорит руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области, главный жилищный инспектор Виктория Каткова, один из инициаторов регионального проекта "Мой дом", координатор партийных проектов "Школа грамотного потребителя" и "Жители МКД" в Самарской области.

"Семинары проходят каждый четверг на базе регионального исполкома. В первую очередь стараемся дать людям новые знания о том, как грамотно управлять домом, как находить необходимые сведения, защищать свои права. И хотелось бы отметить, что результаты есть. Правовая грамотность участников проекта существенно выросла за несколько лет. Мы видим реальные результаты, прежде всего это снижение количества жалоб в ГЖИ примерно на 15%. Сейчас мы, как орган надзора, хотим выстроить с собственниками прежде всего рабочий диалог, как можно больше взаимодействовать, разъяснять", - рассказала руководитель Госжилинспекции Самарской области.

Виктория Каткова предложила участникам встречи обратить внимание на еще один федеральный проект "Добрососедство". Международный День соседей отмечается 26 мая. В этот день во многих МКД энтузиасты проведут мероприятия, направленные на укрепление добрососедских отношений.

Напомним, что региональный центр "Мой Дом" был создан в 2021 году при поддержке главы региона, секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрия Азарова.