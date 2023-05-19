Подростку, подозреваемому в избиении мужчины за замечание, избрали меру пресечения

В четверг, 18 мая, Автозаводский районный суд Тольятти избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий16-летнему подростку, которого подозревают в избиении мужчины, сделавшего замечание за езду по тротуару. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, ранее жена пострадавшего разместила в соцсетях информацию о том, что на ее мужа напали из-за замечания, сделанного им водителю синей тонированной "двенадцатой" без номеров, который ехал по тротуару и чуть не сбил ребенка на велосипеде.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области проведена доследственная проверка. По поручению Александра Бастрыкина по результатам проверки 16 мая было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). По подозрению в совершении преступления был задержан 16-летний местный житель.

"По версии следствия, 14 мая подозреваемый, находясь в общественном месте, из хулиганских побуждений нанес 47-летнему мужчине удары по различным частям тела, - пояснили в СУ СК РФ по Самарской области. - В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, в ходе предварительного расследования будет дана правовая оценка бездействию сотрудника правоохранительных органов, не принявшего мер по прекращению противоправных действий".

В ГУ МВД по Самарской области, в свою очередь, сообщили, что в отношении подозреваемого отделом дознания ОП по Автозаводскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

18 мая следователь из территориального подразделения СК РФ вышел в Автозаводский районный суд с ходатайством об избрании несовершеннолетнему подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Но суд, в свою очередь, избрал юноше меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Также напомним, что сотрудниками ГИБДД задержан местный 22-летний житель - водитель автомобиля ВАЗ-2112, который, как установили полицейские, передвигался с грубым нарушением Правил дорожного движения РФ по дворовому проезду. В отношении водителя собран и передан в суд административный материал за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков. Ему грозит лишение прав. Также водитель оштрафован на 2 тыс. руб. за езду по тротуару и на 500 руб. - за тонировку стекол машины не по регламенту.