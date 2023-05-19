Строительство социальных объектов в Тольятти проинспектировал председатель правительства региона

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал с рабочим визитом на строящихся социальных объектах Тольятти. Вместе с мэром города Николаем Ренцем председатель правительства оценил ход строительства школы на 1600 мест в Автозаводском районе и второй очереди Тольяттинской набережной.

На площадках строящихся объектов глава регионального кабмина провел рабочее совещание, на котором с подрядчиками, представителями проектных организаций, надзорных ведомств, ресурсоснабжающими организациями и администрацией Тольятти обсудили соблюдение графиков работ, подключение к сетям инфраструктуры, вопросы контроля качества строящихся сооружений и оформления необходимых документов для ввода объектов в эксплуатацию.

В первую очередь участники выездного совещания посетили школу в 20-м квартале Тольятти. Все физические работы на объекте уже завершены. Здесь выполнены внутренняя отделка, благоустройство, здание подключено к системам жизнеобеспечения. Заканчивается монтаж и расстановка мебели и оборудования.

Объект построен в рамках национального проекта "Образование". Школа размещается в шести блоках, общая площадь строений составляет 8,5 тыс. кв. м. На территории образовательного учреждения организованы несколько функциональных зон: площадка для торжественных мероприятий на 800 мест, зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная зоны.

Столовая рассчитана на 800 мест, 25-тиметровый бассейн готов принять спортсменов, в школьных зданиях размещены несколько спортзалов и библиотек. На пришкольной территории есть стадион, баскетбольная, волейбольная площадки и игровая зона для детей младшего возраста.

Школа в Автозаводском районе станет самой большой в Тольятти. Объект был построен в сжатые сроки - менее чем за полтора года, и это с учетом отступлений от графика, которые возникли в связи с изменениями в законодательстве и новыми требованиями к проектной документации. Тем не менее отступления удалось преодолеть, в сжатые сроки изменить проект и получить положительное заключение экспертизы.

"Работы здесь фактически завершены, уверен, что мы сможем ввести его в эксплуатацию в срок. В Тольятти откроется самая большая и современная школа, которая очень нужна Автозаводскому району", - отметил председатель областного правительства.

Напомним, благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, активной работе правительства региона с федеральным центром, привлечению финансирования из федеральных источников в Самарской области в ближайшие два года будут построены девять новых школ.

Затем первый вице-губернатор посетил площадку строящейся второй очереди Тольяттинской набережной. Напомним, решение о включении этого объекта в план мероприятий по празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ было принято президентом страны Владимиром Путиным. Средства на строительство тольяттинской набережной были выделены из федерального бюджета на условиях софинансирования из областной казны. Ускорить решение вопроса стало возможным благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова - регион выполнил все необходимые для этого условия. Глава области лично курирует проект.

Строительство знакового для Тольятти объекта ведется в три этапа. Работы на первой очереди набережной - участке протяженностью 711 метров от Физкультурного проезда до центра зимнего плавания - были завершены в конце прошлого года, в соответствии с графиком. Были построены подпорные стенки, возведен амфитеатр, лестничные сходы, сети ливневой и бытовой канализации, освещения и электроснабжения, выполнено благоустройство. Здесь появились детский городок, зоны для отдыха и приема солнечных ванн и 700-метровый фонтан.

"Жители Тольятти уже смогли оценить первую очередь набережной. Уверен, что этот уникальный объект станет не только любимым местом досуга для тольяттинцев, но и местом притяжения туристов со всей Самарской области и других регионов страны. Вторая очередь будет не менее впечатляющей. Помимо традиционных элементов благоустройства, здесь появятся территории, связанные с развитием водных видов спорта. Планируем проводить здесь не только тренировки, но соревнования самого высокого, федерального уровня", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Сейчас на объекте полным ходом идет строительство, в котором занято более сотни рабочих. На совещании обсудили этапы реализации проекта, а также планы по строительству третьей очереди набережной. Набережная - объект непростой, необходимо выполнить большой объем работ по берегоукреплению, демонтажу устаревших конструкций. Участники совещания наметили пути решения рабочих вопросов.

После завершения второго и третьего этапов реконструкции горожане получат почти четырехкилометровую благоустроенную зону вдоль берега для отдыха и прогулок. Общая площадь благоустройства составит почти 663 тысячи квадратных метров.

Тольяттинцы смогут отдыхать здесь в любое время года. Зимой на набережной расположится снежный городок, места для катания на коньках, лыжах и тюбингах. Летом у горожан будут популярны зоны отдыха у воды, амфитеатр, детские и спортивные площадки.

Третья очередь набережной разместится на участке берега от пирса до восточного пляжа включительно. Ее строительство запланировано на 2024 год.