В Новокуйбышевске разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую 10-летнюю жительницу Новокуйбышевска, которая 18 мая в 18:00 ушла из дома на ул. Миронова, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области..

Приметы разыскиваемого: на вид 10-11 лет, рост примерно 150 см, худощавого телосложения, волосы средней длины темного цвета.

Была одета в кепку красно-черного цвета с надписью, оранжевую олимпийку, джинсовые штаны черного цвета, зеленые тапочки, при ней находился красный рюкзак.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции по г. Новокуйбышевску: 8(846) 35-6-67-81; 8 (846)-35-6-27-10, 102 (112) или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

Полицейские продолжают поиск пропавшей: обходят жилой сектор и промышленной зоны, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковые территории. Изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, предполагаемого следования подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемой, полицейские опрашивают ее знакомых, отрабатывают места возможного появления девочки. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают жителей города, работников торговых точек, в том числе и расположенных в непосредственной близости от места проживания несовершеннолетней.