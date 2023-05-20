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В Новокуйбышевске разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую 10-летнюю жительницу Новокуйбышевска, которая 18 мая в 18:00 ушла из дома на ул. Миронова, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области..

Приметы разыскиваемого: на вид 10-11 лет, рост примерно 150 см, худощавого телосложения, волосы средней длины темного цвета.

Была одета в кепку красно-черного цвета с надписью, оранжевую олимпийку, джинсовые штаны черного цвета, зеленые тапочки, при ней находился красный рюкзак.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции по г. Новокуйбышевску: 8(846) 35-6-67-81; 8 (846)-35-6-27-10, 102 (112) или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность полицейские гарантируют.

Полицейские продолжают поиск пропавшей: обходят жилой сектор и промышленной зоны, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковые территории. Изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, предполагаемого следования подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемой, полицейские опрашивают ее знакомых, отрабатывают места возможного появления девочки. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают жителей города, работников торговых точек, в том числе и расположенных в непосредственной близости от места проживания несовершеннолетней.

 

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