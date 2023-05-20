В Большеглушицком районе возбудили дело на главу КФХ за ущерб бюджету

В Большеглушицком районе возбуждено уголовное дело в отношении главы крестьянского фермерского хозяйства, подозреваемого в совершении двух преступлений, по ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с 2020 по 2021 г. подозреваемый дважды предоставлял в районную администрацию заявления для возмещения затрат на развитие молочного скотоводства. Он приложил документы, куда были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения.
Главе крестьянского хозяйства предоставили субсидии на общую сумму более 1,5 млн руб., что повлекло причинение ущерба администрации.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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