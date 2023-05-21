"Крылья Советов" разгромили "Урал" - 3:0

В воскресенье, 21 мая, на стадионе "Солидарность Самара Арена" в 28 туре РПЛ "Крылья Советов" сыграли с екатеринбургским "Уралом".
Самарцы открыли счет в компенсированное к первому тайму время. На 52 минуте на добивании отправил мяч в сетку Дмитрий Цыпченко — 2:0. А на 60 минуте за фол Сиссе на Максиме Витюгове был назначен пенальти, который реализовал Бенхамин Гарре — 3:0.
Теперь 28 мая, в 17:30, "Крылья Советов" в Воронеже сыграют против "Факела".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?