В Самарской области готовят проект строительства ливневых очистных сооружений в Тольятти

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам проектирования и строительства ливневых очистных сооружений в Тольятти.

Строительство на территории Автозаводского района планируют развернуть в 2024–2025 годах. Планируемая мощность системы составит свыше 20 миллионов кубических метров в год, протяженность коллектора ливневки — 10 км.

Мощную насосную станцию намечено построить на улице Спортивной, возле реконструированной набережной. Обслуживать она будет дождевые стоки всего Автозаводского района. В зону действия ливневой канализации войдет и новая набережная Тольятти.

На совещании рассмотрели вопросы, связанные с проектированием объекта, планами строительства, выделением земельных участков.

В настоящее время ведется проектирование и проектно-изыскательские работы в зоне будущего строительства.

Год назад были введены новые, более жесткие требования к проектам очистных сооружений: вместо трехступенчатого процесса необходимо спланировать очистку в пять этапов. Это повлекло за собой необходимость внесения изменений в проект. Согласно предварительным оценкам, сметная стоимость работ также значительно выросла.

Ранее Виктор Кудряшов дал поручение внимательно проанализировать проект, найти возможность применения новых, экономически выгодных решений, чтобы сократить расходы. Он также призвал привлечь к этой работе экспертов в строительстве и проектировании, представителей научного сообщества.

На совещании обсудили предложения проектировщиков по оптимизации сметы проекта. Директор Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета Михаил Шувалов сообщил, что замена отдельных материалов, применение иных конструкторских решений могут существенно, до 20-30%, снизить стоимость работ. Вместе с тем, предложенные изменения не окажут влияния на качество очистки стоков и стабильную работу комплекса. Председатель правительства поставил задачу скорректировать проект с учетом предложений проектировщиков.

Участники совещания обсудили вопросы привлечения дополнительного финансирования. Возведение нового объекта инфраструктуры планируется в рамках региональной составляющей федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Кроме того, рассматривается возможность использовать механизм государственно-частного партнерства. Потенциальным инвестором готова стать одна из крупных ресурсоснабжающих организаций региона.