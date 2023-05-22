Двоих человек поймали в Самаре с партией героина

В Самаре задержали двоих мужчин с крупной партией героина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчин задержали рядом с АЗС в Кировском районе при силовой поддержке бойцов отряда "Гром". У одного из них был сверток с героином. Кроме того, в телефонах подозреваемых нашли координаты "закладок" с наркотиком. Всего правоохранители изъяли 310 г героина.

В отношении задержанных возбудили три уголовных дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили их под стражу.