В Самаре задержали двоих мужчин с крупной партией героина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчин задержали рядом с АЗС в Кировском районе при силовой поддержке бойцов отряда "Гром". У одного из них был сверток с героином. Кроме того, в телефонах подозреваемых нашли координаты "закладок" с наркотиком. Всего правоохранители изъяли 310 г героина.
В отношении задержанных возбудили три уголовных дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили их под стражу.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063