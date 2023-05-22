В Самаре нашли труп мужчины на мусорной площадке

Сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах происшествия в микрорайоне Новая Самара.
20 мая на ул. Николая Баженова, 4 нашли тело мужчины у мусорного контейнера.
"На месте не было следов крови. Как будто тело притащили к мусорке", - рассказывают местные жители.
На место ЧП приезжали полицейские. Собранный материал передали в Следственный комитет.
"Пока причина смерти устанавливается. По имеющимся сейчас данным, умерший был в состоянии алкогольного опьянения", - уточнили в ведомстве
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!