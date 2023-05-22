В Самаре нашли труп мужчины на мусорной площадке

Сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах происшествия в микрорайоне Новая Самара.

20 мая на ул. Николая Баженова, 4 нашли тело мужчины у мусорного контейнера.

"На месте не было следов крови. Как будто тело притащили к мусорке", - рассказывают местные жители.

На место ЧП приезжали полицейские. Собранный материал передали в Следственный комитет.

"Пока причина смерти устанавливается. По имеющимся сейчас данным, умерший был в состоянии алкогольного опьянения", - уточнили в ведомстве