Более 30 тысяч жителей Поволжья приняли участие в экомероприятиях Сбера ко Дню Волги

В День Волги, который отмечается 20 мая, Сбер провел серию мероприятий, направленных на сохранение реки и её экосистемы, а также на повышение экологической культуры жителей городов Поволжья. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Центральным событием стала акция "Дань Волге в День Волги", организованная Сбером и некоммерческим фондом "Без рек как без рук". В 15 городах, расположенных по всему течению реки — от Твери до Астрахани, одновременно были взяты пробы воды. Исследование дает возможность оценить влияние различных факторов на качество волжской воды, а также понять происхождение потенциальных источников, загрязняющих воду. Благодаря регулярности замеров полученные отчёты позволяют отслеживать динамику состояния экосистемы реки.

Всего в мероприятиях Сбера в этот день приняли участие более 30 тысяч человек. В Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Чебоксарах и Йошкар-Оле прошла детская эковикторина, в Дубне, Иваново, Костроме, Твери и Ярославле — лекции в школах и тематические конкурсы рисунков, в Астрахани, Волгограде и Саратове — мастер-классы, тренинги и экологические игры. В Самаре на набережной Волги Общественный центр Сбера провел экофестиваль, где обсуждали самые разные темы: от истории Волги до экологичной организации пикника на берегу водоёма.

Акция проводится с 2021 года: тогда было взято 15 проб воды. В 2022 году количество проб увеличили до 30 штук для более полного анализа гидрохимических параметров Волги. В этом году взято также 30 проб по всей акватории Волги. Они переданы для дальнейшего исследования в специализированную аккредитованную лабораторию. Места заборы воды определяли эксперты-экологи, а саму процедуру производили волонтеры Сбера, прошедшие специальное обучение.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Разработка и поддержка зелёных проектов — часть ESG-стратегии Сбера. Охрана водных ресурсов, качества воды и водных экосистем — один из приоритетов экологической политики страны, и Сбер, безусловно, не мог остаться в стороне от решения этой задачи. Волга — это не только крупная транспортная артерия России, но и памятник природы, культурное достояние страны. Крайне важно контролировать её состояние, снижать негативное воздействие человека на качество воды. Акция ʺДань Волге в День Волгиʺ имеет не только научно-практическое, но и просветительское значение. Её цель — обратить внимание россиян на состояние водоёмов и в целом на важность заботы об окружающей среде".

Александр Козлов, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

"Ключевая задача, которую мы сегодня решаем комплексно, — сохранить великую реку Волгу чистой для всех поколений. Для этого государство строит и модернизирует более сотни очистных сооружений, восстанавливает мелиоративную сеть, расчищает сотни километров рыбоходных каналов, убирает затонувшие суда и вред природе, копившийся десятилетиями. Сделано немало, но ещё больше — впереди. Работа не останавливается ни на минуту. Она не ограничивается рамками программ и проектов. Убеждён, что главная движущая сила всех экологических инициатив — это люди. Волонтёры, жители городов и посёлков, которые заботятся о своих родных местах и учат подрастающее поколение ответственно относиться к нашей природе".

Олег Ломаков, генеральный директор фонда "Без рек как без рук":

"Акция ʺДань Волге в День Волгиʺ с каждым годом приобретает всё большее научное и просветительское значение: регулярность замеров позволяет отслеживать динамику состояния экосистемы реки. Полученные данные передаются в Институт экологии Волжского бассейна РАН и другие научные организации, где на их основе разрабатываются наиболее эффективные решения по сохранению водных ресурсов. Кроме того, наше партнёрство со Сбером помогает привлечь внимание жителей волжских городов к проблемам экологии".

Итоги акций и ссылки на анализ проб воды прошлых лет можно найти на платформе "Сберегаем вместе". Данные мониторинга этого года будут опубликованы до 1 августа 2023 года. Акция День Волги стала частью марафона заботы о природе "Зелёная весна", который объединил субботники, соревнования по уборке мусора, посадки деревьев и другие экологические акции с участием сотрудников и клиентов Сбера по всей стране.