В День Волги работники "Роснефти" очистили 210 тысяч м² прибрежных территорий

Сотрудники предприятий НК "Роснефть" Самарского региона в День Волги провели экологическую акцию по уборке прибрежных территорий — очистили 210 тысяч м² берегов главной реки России, собрали и вывезли около 10 тонн бытового и принесенного течением мусора.

В акции приняли участие более 200 работников Самарской группы заводов "Роснефти" — Новокуйбышевского НПЗ, Куйбышевского НПЗ, Сызранского НПЗ, Новокуйбышевской нефтехимической компании, Новокуйбышевского завода масел и присадок, а также Самаранефтегаза, СамараНИПИнефти и Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке. В этом году сотрудники облагородили не только берег Волги, но и прибрежную линию рек Сок и Татьянка.

Экологическое волонтерство — неотъемлемая часть реализуемых природоохранных инициатив дочерних обществ "Роснефти". На протяжении нескольких лет на предприятиях Самарской группы проходят волонтерские акции по сбору пластиковых крышек, макулатуры, батареек и других экологических инициатив.

Сохранение водных ресурсов — важное направление деятельности Компании в области охраны окружающей среды. Предприятия "Роснефти" реализуют мероприятия, направленные на повышение эффективности очистки сточных вод и развитие системы оборотного водоснабжения.

Куйбышевский НПЗ за последние шесть лет сократил забор волжской воды на 20%. При этом снизился и объем сточных вод — почти на 10%. Доля оборотной воды в водоснабжении предприятия достигла 91,5% благодаря модернизации блоков оборотного водоснабжения. Это позволило значительно снизить потребление энергоресурсов, а также сократить нагрузку на окружающую среду.

В "Самаранефтегазе" полностью прекращен забор воды для поддержания пластового давления, а также не производится сброс сточных вод в водные объекты.

В Новокуйбышевской нефтехимической компании использование оборотной воды доведено почти до 96%, при этом забор речной воды сокращен на 10,6%.

На Сызранском НПЗ продолжается модернизация сооружений биологической и физико-химической очистки стоков. Показатель использования оборотной воды по итогам 2022 г. составил 94,5%.

Заводы "Роснефти" вносят значительный вклад в сокращение воздействия на окружающую среду волжских судов. За последние годы Сызранский НПЗ значительно нарастил производство высокоэкологичного судового топлива RMLS 40. Новокуйбышевский НПЗ увеличил производство экологичного топлива ТМС вида А для речных и морских судов. Эти виды топлива полностью соответствуют требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения судов (MARPOL).

На постоянной основе ведется работа по восполнению водных биоресурсов для сохранения биологического разнообразия и увеличения популяции рыбной фауны Волжского бассейна. В 2022 году предприятия Самарской площадки выпустили в Волгу около 370 тысяч мальков рыбы ценных пород: стерляди, сазана, толстолобика. А за последние три года — 1,7 млн единиц рыбной молоди.

"Самаранефтегаз" в рамках социально-экономического партнерства помогает муниципалитетам решать вопросы, связанные с восстановлением и обустройством родников. Такие проекты реализованы уже в девяти районах области.