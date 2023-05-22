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Преступления Происшествия

Из-за конфликта соседей в Тольятти возбудили уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело из-за конфликта на ул. Жилина. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 17 мая жители одного подъезда поссорились из-за незначительного ДТП во дворе. По сообщениям в соцсетях, машина одного из участников конфликта покатилась и задела припаркованную иномарку.

По версии следствия, после этого несколько человек серьезно избили оппонента, а один еще и угрожал убить того осколком стеклянной бутылки.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством").

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