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Происшествия

В Тольятти из-за ДТП произошел крупный дворовый конфликт на ул. Жилина

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду вечером, 17 мая, в тольяттинских соцсетях появились посты о конфликте между местными жителями на ул. Жилина.

"Cлучилось все из-за того что приора цыганей покатилась, по причине — нe уследили за машиной, а впереди стоящей citroen задело. За хозяйку автомобиля вступился мужчина (в зеленом) началась громкая драка" (орфография и пунктуация сохранены), — рассказал подписчик одного из пабликов.

В 22:57 в другом посте, на этом же паблике, говорилось о последствиях случившегося: "В результате у женщины сломана ключица, а у мужчины "пробита" голова".

"В 19:20 17 мая в дежурную часть отдела полиции по Центральному  району У МВД России по Тольятти поступило сообщение от очевидцев конфликта между местными жителями (ул. Жилина). Незамедлительно по указанному адресу выехали ближайшие автопатрули, следственно-оперативная группа. Прибывшие сотрудники полиции установили, что между соседями, проживающими в одном подъезде, произошел конфликт из-за незначительного ДТП во дворе дома. В ходе конфликта родственник владелицы одной из машин получил телесные повреждения, самостоятельно обратился в больницу, после осмотра врачей ему рекомендовано амбулаторное лечение", — пояснили произошедшее в ГУ МВД по Самарской области.

В полиции добавили, что в настоящее время все участники конфликта установлены. Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении 74-летнего местного жителя собран административный материал, предусмотренный ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ. В отношении его 33-летнего родственника — ст. 12.26 КоАП РФ и четыре протокола по 20.25 КоАП РФ. Мужчины доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. С

"Сотрудники полиции продолжают устанавливать свидетелей и выяснять все обстоятельства происшествия", — заключили в ведомстве.

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