По семь и восемь лет колонии получили два сбытчика мефедрона в Самарской области

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор двоим сбытчикам мефедрона. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В декабре 2022 г. правоохранители на 981 км трассы М-5 около с. Зеленовка остановили Honda Accord. В машине нашли более 700 г наркотика.

Суд назначил обвиняемый семи и восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.