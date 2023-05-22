По семь и восемь лет колонии получили два сбытчика мефедрона в Самарской области

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор двоим сбытчикам мефедрона. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В декабре 2022 г. правоохранители на 981 км трассы М-5 около с. Зеленовка остановили Honda Accord. В машине нашли более 700 г наркотика.
Суд назначил обвиняемый семи и восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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