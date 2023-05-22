Теперь через приложение Яндекс Go самарцы могут арендовать самокаты Юрент

Совместное партнерство и интеграция Яндекс Go и Юрент после успешного тестирования в Сочи расширяет географию, запускаясь в других городах России.
На карте в приложении Яндекс Go электросамокаты Юрента отмечены фиолетовым значком. Можно арендовать те модели самокатов, которые уже представлены в парке Юрента в городе. Стоимость аренды через приложение Яндекс Go будет идентична приложению Юрент — от 4₽ в минуту. В будние дни активировать самокат можно бесплатно, а в выходные — за 30₽. Что немаловажно, поездки на самокатах застрахованы.
Обслуживать электросамокаты продолжит владелец — Юрент. А пользователи смогут разнообразить свои транспортные сценарии, пересаживаясь с самокатов на такси или воспользовавшись кикшерингом.
"Мы видим спрос на использование электросамокатов в разных городах. Это партнерство поможет быстро расширить представленность сервиса Самокатов в Яндекс Go", — отметил Леонид Ясиновский, руководитель сервиса Самокаты Яндекс Go.
"Мировой опыт развития микромобильного транспорта показывает, что мультимодальные интеграции дают самый удобный сценарий использования электросамокатов: на короткие дистанции люди арендуют самокаты, на более длинные заказывают такси или берут каршеринг. Наше партнерство, объединившее лучшую на рынке технологическую и продуктовую экспертизу Яндекса и наш опыт операционного управления крупнейшим парком самокатов с самым широким географическим присутствием, даст пользователям самый доступный сервис городской мобильности в стране", — говорит Дмитрий Сушкевич, директор по продукту Юрент.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.