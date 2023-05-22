Теперь через приложение Яндекс Go самарцы могут арендовать самокаты Юрент

Совместное партнерство и интеграция Яндекс Go и Юрент после успешного тестирования в Сочи расширяет географию, запускаясь в других городах России.

На карте в приложении Яндекс Go электросамокаты Юрента отмечены фиолетовым значком. Можно арендовать те модели самокатов, которые уже представлены в парке Юрента в городе. Стоимость аренды через приложение Яндекс Go будет идентична приложению Юрент — от 4₽ в минуту. В будние дни активировать самокат можно бесплатно, а в выходные — за 30₽. Что немаловажно, поездки на самокатах застрахованы.

Обслуживать электросамокаты продолжит владелец — Юрент. А пользователи смогут разнообразить свои транспортные сценарии, пересаживаясь с самокатов на такси или воспользовавшись кикшерингом.

"Мы видим спрос на использование электросамокатов в разных городах. Это партнерство поможет быстро расширить представленность сервиса Самокатов в Яндекс Go", — отметил Леонид Ясиновский, руководитель сервиса Самокаты Яндекс Go.

"Мировой опыт развития микромобильного транспорта показывает, что мультимодальные интеграции дают самый удобный сценарий использования электросамокатов: на короткие дистанции люди арендуют самокаты, на более длинные заказывают такси или берут каршеринг. Наше партнерство, объединившее лучшую на рынке технологическую и продуктовую экспертизу Яндекса и наш опыт операционного управления крупнейшим парком самокатов с самым широким географическим присутствием, даст пользователям самый доступный сервис городской мобильности в стране", — говорит Дмитрий Сушкевич, директор по продукту Юрент.