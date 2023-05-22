Работника АвтоВАЗа приговорили к 19 годам заключения за двойное убийство

Самарский областной суд признал 36-летнего Александра Базаркина, работавшего на АвтоВАЗе, виновным в убийстве двух человек. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

16 июля 2022 г., с 0:00 до 4:56, на детской площадке напротив дома № 59 по ул. 70 лет Октября Базаркин выпивал с двумя мужчинами и тремя женщинами, а потом поссорился с мужчинами и решил убить их. Он сходил домой за ножом и рядом с соседним домом ударил одного из оппонентов ножом в грудь, а второго — в шею. Ранения оказались смертельными. Мужчины скончались.

В суде мужчина полностью признал вину и отказался от дачи показаний. Его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Также суд удовлетворил гражданский иск родственника одного из погибших о компенсации морального вреда на 2 млн руб. и частично материального ущерба — 113 тыс. рублей. Гражданский иск другого потерпевшего о компенсации морального вреда тоже удовлетворили частично — 2 млн рублей.