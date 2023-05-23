К лету на площади Куйбышева расширят спортивную инфраструктуру

В рамках летнего спортивного сезона департамент физической культуры и спорта организует работу по двум основным направлениям: создание условий и организация временной дополнительной инфраструктуры для самостоятельных занятий физкультурой в местах общего пользования, а также организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий. Об этом рассказал руководитель департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов.

В рамках первого направления деятельности будет расширена спортивная инфраструктура на площади Куйбышева. Планируются к размещению мини-футбольное поле, площадки для стритбола и панна футбола, зона для игры в городки и тренировок на открытом воздухе, кроссфит вагончик, столы для настольного тенниса и скейтпарк.

По второму направлению деятельности будет реализован ряд спортивных мероприятий: в июне во всех районах города состоятся районные этапы футбольного турнира "Лето с футбольным мячом". В конце июля состоится городской этап соревнований по футболу среди детских дворовых команд, а финал областного турнира традиционно планируется провести в августе.

Кроме того, пройдут такие акции как "Самара в движении", Самарский легкоатлетический фестиваль "Королева спорта", эстафета "Игры ГТО", фестиваль пляжных видов спорта, День Физкультурника и многие другие.