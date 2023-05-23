Токарь из Красноярского района перевел мошенникам более 1 млн рублей

В Красноярском районе 36-летний мужчина, работающий токарем на одном из крупных предприятий, перевел мошенникам более 1 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В мессенджере мужчине написал неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил о том, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Чтобы сохранить сбережения, нужно их перечислить на "безопасный счет". Мужчина, поверив незнакомцу, следуя инструкции, перечислил 1 млн 66 тыс. рублей. После того, как собеседник заблокировал его в мессенджере, мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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