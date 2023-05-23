В Самаре запустят электронный сервис "Выход на пенсию"

В Самарской области начинает свою работу электронный сервис "Подготовка и выход на пенсию" — на портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Соответствующе распоряжение губернатора Дмитрия Азарова подписано в понедельник, 22 мая.
Новый сервис разработан для повышения уровня информированности граждан и предоставления комплекса услуг, связанных с вопросами подготовки и выхода на пенсию, говорится в документе.
Распоряжение также определяет перечень организаций и ведомств, ответственных за создание и развитие нового сервиса и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Напомним, что проекты, разработанные в Самарской области — "Подготовка и выход на пенсию" и "Возвращение к мирной жизни", были высоко оценены на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
По замыслу разработчиков, сервис "Выход на пенсию", сильно упростит получение услуг гражданами старшего поколения и по подготовке к выходу на пенсию, и по активному долголетию.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.