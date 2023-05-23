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Облправительство Власть и политика

В Самаре запустят электронный сервис "Выход на пенсию"

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области начинает свою работу электронный сервис "Подготовка и выход на пенсию" — на портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Соответствующе распоряжение губернатора Дмитрия Азарова подписано в понедельник, 22 мая.

Новый сервис разработан для повышения уровня информированности граждан и предоставления комплекса услуг, связанных с вопросами подготовки и выхода на пенсию, говорится в документе.

Распоряжение также определяет перечень организаций и ведомств, ответственных за создание и развитие нового сервиса и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Напомним, что проекты, разработанные в Самарской области — "Подготовка и выход на пенсию" и "Возвращение к мирной жизни", были высоко оценены на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

По замыслу разработчиков, сервис "Выход на пенсию", сильно упростит получение услуг гражданами старшего поколения и по подготовке к выходу на пенсию, и по активному долголетию.

 

 

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