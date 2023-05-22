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Облправительство Власть и политика

Отдельные категории медицинских работников получат социальную выплату из областного бюджета

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств региона.

Участники рассмотрели вопросы, касающиеся оперативной обстановки, реализации национальных проектов, хода контрактации на выполнение мероприятий госпрограмм.

Центральной темой обсуждения стали специальные выплаты медицинским работникам организаций, входящих в государственную систему здравоохранения. Напомним, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2022 года, с 1 января врачи, средний и младший медперсонал центральных районных, районных и участковых больниц, врачи и медсестры станций скорой медицинской помощи, другие категории медицинских работников получают специальную выплату из Социального фонда РФ.

Уже за первые четыре месяца 2023 года 15 тыс. медицинских работников из 62 государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, получили выплаты на общую сумму 470 млн рублей.

"В настоящее время механизм взаимодействия учреждений с Социальным фондом отработан, реестры формируются и направляются в Социальный фонд в установленные сроки, проблем нет", - отметил в своем докладе министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Кроме того, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова правительством Самарской области принято аналогичное постановление о назначении специальной социальной выплаты медицинским работникам учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета (психиатрическая, фтизиатрическая, наркологическая службы, центр СПИД, кабинеты и отделения паллиативной помощи и др.).

"Мы приняли решение выделить из областного бюджета дополнительно 284 млн руб., и 1700 работников учреждений здравоохранения, которые не попали в федеральные категории, также получают выплату", - отметил Виктор Кудряшов.

Действие регионального постановления распространяется на работников 60 государственных учреждений здравоохранения. За январь - апрель медицинские работники "региональных" категорий получат выплаты в общем объеме более 46 млн рублей.

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