Уборщица из Самары, пытаясь купить щенка, потратила более 60 тыс. рублей

В Самаре 47-летняя женщина, работающая уборщицей, находилась на работе, когда на одной из Интернет-площадок бесплатных объявлений нашла информацию о продаже щенка. Связавшись с продавцом и договорившись о цене уже посредством мессенджера, женщина перешла по ссылке на сайт и перевела 15 990 руб. на указанные собеседником реквизиты.
Когда пришла информация от продавца о том, что платеж не прошел, покупательница повторила платеж еще три раза. После четвертой попытки продавец перестал выходить на связь, животное и денежные средства любительница собак также не получила. Сумма причиненного ущерба составила более 60 тыс. рублей. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции рекомендуют: для того, чтобы радость онлайн-покупок не была омрачена получением некачественного товара или потерей денег, нужно обратить внимание на некоторые признаки потенциально опасных Интернет-магазинов.
1. Низкая цена;
2. Требование предоплаты;
3. Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара;
4. Отсутствие контактной информации и сведений о продавце;
5. Отсутствие у продавца или магазина «истории»;
6. Неточности или несоответствия в описании товаров;
7. Излишняя настойчивость продавцов и менеджеров;
8. Подтверждение личности продавца путем направления отсканированного изображения паспорта.
Если Интернет-магазин или объявление соответствуют хотя бы одному из указанных признаков, это серьезный повод задуматься о целесообразности совершения сделки.
Если под их описание подходят два или более признака, мы настоятельно рекомендуем вам воздержаться от контактов с данным продавцом или магазином.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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