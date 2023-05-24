Уборщица из Самары, пытаясь купить щенка, потратила более 60 тыс. рублей

В Самаре 47-летняя женщина, работающая уборщицей, находилась на работе, когда на одной из Интернет-площадок бесплатных объявлений нашла информацию о продаже щенка. Связавшись с продавцом и договорившись о цене уже посредством мессенджера, женщина перешла по ссылке на сайт и перевела 15 990 руб. на указанные собеседником реквизиты.

Когда пришла информация от продавца о том, что платеж не прошел, покупательница повторила платеж еще три раза. После четвертой попытки продавец перестал выходить на связь, животное и денежные средства любительница собак также не получила. Сумма причиненного ущерба составила более 60 тыс. рублей. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции рекомендуют: для того, чтобы радость онлайн-покупок не была омрачена получением некачественного товара или потерей денег, нужно обратить внимание на некоторые признаки потенциально опасных Интернет-магазинов.

1. Низкая цена;

2. Требование предоплаты;

3. Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара;

4. Отсутствие контактной информации и сведений о продавце;

5. Отсутствие у продавца или магазина «истории»;

6. Неточности или несоответствия в описании товаров;

7. Излишняя настойчивость продавцов и менеджеров;

8. Подтверждение личности продавца путем направления отсканированного изображения паспорта.

Если Интернет-магазин или объявление соответствуют хотя бы одному из указанных признаков, это серьезный повод задуматься о целесообразности совершения сделки.

Если под их описание подходят два или более признака, мы настоятельно рекомендуем вам воздержаться от контактов с данным продавцом или магазином.