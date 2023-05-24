Ввод жилья, строительство соцобъектов, переселение из аварийного фонда, восстановление прав дольщиков — на контроле правительства Самарской области

Первый вице-губернатор-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с региональным министерством строительства и главами муниципальных образований области. На совещании обсудили вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, удовлетворения прав участников долевого строительства, обеспечения жильем детей-сирот, ввода жилья в эксплуатацию, строительства социальных объектов.

Продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Эта работа проводится по нацпроекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Всего в рамках программы в Самарской области планируется расселить более 24 тысяч человек из помещений общей площадью 384 тыс. кв. метров. В 2024 году, на год раньше срока, текущая программа переселения должна быть завершена — такую задачу поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. После завершения программы планируется принять новую, для этого уже сегодня ведется работа по уточнению объемов подлежащего расселению аварийного жилого фонда.

Как сообщила участникам совещания заместитель министра строительства Елена Василькина, на середину мая 2023 года расселено 12,3 тысяч граждан из общей площади около 205,2 тыс. кв. метров, что составляет 85% от показателя национального проекта. В 2023 году стоит задача расселить почти 4700 человек из аварийных помещений площадью 79 тыс. кв. метров. Установленных на 2023 год показателей планируется достичь к декабрю текущего года, после завершения в 3 и 4 кварталах строительства домов на территории Безенчукского, Волжского, Хворостянского муниципальных районов, городских округов Самара, Сызрань, Кинель. В строящихся домах приобретены жилые помещения, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

"Переселение граждан из аварийного жилья для нас одна из важнейших задач, каждый месяц здесь должна быть положительная динамика. Работу по контрактации 4 этапа расселения прошу завершить в течение месяца-полутора, не дожидаясь конца сентября — это крайний срок. Всю программу мы шли очень успешно, и сейчас нельзя расслабляться — текущий год самый критичный, именно сегодня мы даем старт многим будущим стройкам", — подчеркнул председатель областного правительства.

Что касается восстановления прав требований участников долевого строительства, в настоящее время в Единый реестр проблемных объектов включены 10 домов (1 626 участников долевого строительства). Из 10 проблемных объектов, включенных в ЕРПО, права граждан по 4 домам (882 дольщика) будут удовлетворены с использованием механизмов Фонда развития территорий, 6 объектов (744 дольщика) жилищного назначения будут решены с использованием региональных мер государственной поддержки.

Буквально на днях удалось вывести из реестра проблемных объект "Сентябрь-2" (Тольятти). 16 мая министерство строительства Самарской области выдало разрешение на ввод дома в эксплуатацию, уже подписан договор с управляющей компанией, и до конца июля планируется обеспечить передачу квартир гражданам.

"Прошлый год в регионе был рекордный — 31 проблемный объект мы вывели из реестра, 10 осталось. По каждому из них мы знаем варианты решения", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

В этом году перед регионом стоит еще одна важная задача — обеспечить жильем 580 детей-сирот. Руководитель управления развития жилищного строительства Оксана Тамодлина рассказала, что на сегодняшний день уже закуплено 305 жилых помещений, еще 97 будет закуплено до конца текущей недели. Кроме того, некоторые муниципальные образования выходят с предложением о дополнительном приобретении квартир для детей-сирот в связи с наличием на рынке предложений, соответствующих требованиям.

"Несмотря на все сложности с бюджетом, несомненно, есть желание ускорить реализацию этой программы. Поэтому если есть такая инициатива муниципалитетов, конечно, будем находить возможности", — поручил минстрою готовить заявку на дополнительное выделение средств председатель облправительства.

На совещании также обсудили, как в регионе ведется работа по вводу жилья в эксплуатацию. За четыре месяца текущего года Самарская область обеспечила ввод жилья в объеме 537,5 тыс. кв. метров, в том числе многоквартирных домов — 156,1 тыс. кв. метров. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается снижение ввода индивидуального жилищного строительства.

"Задача сложная, объемы ввода у нашего региона большие, при этом с каждым годом они растут. Нужно создавать условия для того, чтобы люди активнее строили жилье. Муниципалитеты должны в своих генеральных планах определять перспективные площадки для застройки, готовить задел для строительства. Давайте смотреть на перспективу", — призвал глав муниципальных образований Виктор Кудряшов.

В этом году в Самарской области строится рекордное количество социальных объектов, регион получил существенную федеральную поддержку на их строительство благодаря усилиям губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. По линии министерства строительства в этом году планируется ввести в эксплуатацию 23 объекта, еще два — центральная районная больница в Нефтегорске и корпус детской инфекционной больницы на ул. Шверника в г. о. Самара — уже введены. На совещании у председателя Правительства Самарской области обсудили рабочие вопросы, связанные с темпами и качеством работ на объектах. Отдельно остановились на проблемных моментах, которые касаются отставания от графиков строительства. Было решено, что такие объекты минстрой и главы соответствующих муниципалитетов будут сопровождать в ручном режиме.