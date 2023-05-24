Многодетную мать из Самарской области обвиняют в истязании сына

В Самарской области закончили расследовать уголовное дело 26-летней жительницы с. Старое Ермаково Камышлинского района. Ее обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и истязании. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, с 2022 по 2023 г. женщина, имеющая пятерых детей (от года до восьми лет), злоупотребляла спиртным, оскорбляла детей, развела антисанитарию в доме и не заботилась о здоровье детей.
Кроме того, по данным ГУ МВД России по Самарской области, обвиняемая неоднократно била своего четырехлетнего сына.
Воспитанием детей, заботой об их жизни и здоровье занимался их 40-летний биологический отец. Однако мужчина работал вахтовым методом, поэтому периодически дети оставались только с матерью.
Теперь уголовное дело женщины отправили в суд. Также комитет по вопросам семьи и демографии Камышлинского района готовит документы для лишения женщины родительских прав.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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