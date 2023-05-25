В Сергиевском районе ликвидирован наркопритон

В Сергиевском районе возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудникам полиции поступила информация, что в пос. Серноводск в квартире на ул. Калинина 36-летний местный житель содержит наркопритон. Прибывшие по указанному адресу правоохранители зафиксировали факты систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Также оперативники провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли одноразовые шприцы, стеклянные колбы и другие предметы для приготовления и употребления наркотиков.
Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что за определенное вознаграждение — наркотики, разрешал знакомым собираться у него дома для потребления запрещенных веществ. По данным сотрудников полиции, подозреваемый нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за имущественные преступления.
Полицейские выявили у мужчины признаки опьянения, вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, по результатам которого собрали в отношении задержанного материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача). Решением Мирового судьи правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста на двое суток.
В настоящее время отделением дознания Отдела МВД России по Сергиевскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063