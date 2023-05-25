В Сергиевском районе ликвидирован наркопритон

В Сергиевском районе возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудникам полиции поступила информация, что в пос. Серноводск в квартире на ул. Калинина 36-летний местный житель содержит наркопритон. Прибывшие по указанному адресу правоохранители зафиксировали факты систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Также оперативники провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли одноразовые шприцы, стеклянные колбы и другие предметы для приготовления и употребления наркотиков.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что за определенное вознаграждение — наркотики, разрешал знакомым собираться у него дома для потребления запрещенных веществ. По данным сотрудников полиции, подозреваемый нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за имущественные преступления.

Полицейские выявили у мужчины признаки опьянения, вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, по результатам которого собрали в отношении задержанного материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача). Решением Мирового судьи правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста на двое суток.

В настоящее время отделением дознания Отдела МВД России по Сергиевскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается.