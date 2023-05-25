Жительница Богатовского района оклеветала мужа, обвинив в интимной связи с падчерицей

Богатовским межрайонным следственным отделом СУ СК Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления) и ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

По версии следствия, 14 мая подозреваемая, желая отомстить своему мужу, обратилась в следственный отдел с заявлением, в котором указала заведомо ложные и вымышленные ею сведения, что ее муж совершил преступление сексуального характера в отношении ее дочери — падчерицы мужчины.

Кроме того, она вовлекла свою 14-летнюю дочь в совершение преступления — заведомо ложного доноса.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.