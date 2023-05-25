Администрация Жигулевска заплатит 20 тыс. руб. укушенному бездомной собакой

Вступило в силу решение Жигулевского городского суда о взыскании с городской администрации 20 тыс. руб. в пользу мужчины, пострадавшего от укуса бездомной собаки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как поясняют в суде, в октябре 2021 г. в жигулевском микрорайоне Моркваши на жителя города укусила бездомная собака. В результате мужчине потребовалась медицинская помощь.

Пострадавший обратился в суд с иском к администрации города, в котором просил компенсировать причиненный моральный вред.

Суд встал на сторону пострадавшего и взыскал 20 тыс. рублей.