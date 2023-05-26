16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Врач-инфекционист рассказала, о чем нужно помнить, отдыхая на природе Стало известно, кто разработает концепцию развития исторического поселения Самары Бойцу СВО, которому отказали в заселении в гостиницу, подобрали другой вариант размещения В Самаре сотрудники гостиницы Hampton by Hilton отказались заселить участника СВО по военному билету 20 школ и колледжей Самарской области поборются за место в финале всероссийского интеллектуального турнира

Общество

Тольяттиазот определил победителей грантового конкурса "Химия добра"

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Подведены итоги шестого этапа конкурса общественных инициатив ТОАЗа "Химия добра", грантовые средства от предприятия получат 11 организаций Тольятти и Самарской области. Размер финансирования составит более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Программа "Химия добра" является одним из социально ориентированных проектов предприятия, который реализуется с 2019 года. За время существования конкурса поддержку от ТОАЗа получила 61 общественно значимая инициатива на сумму около 11 млн рублей.

На шестой этап грантового конкурса поступило 48 заявок. Претендентами на победу стали некоммерческие организации, муниципальные бюджетные организации и экологические фонды. География участников заметно расширилась: впервые свои инициативы представили образовательные учреждения с. Пискалы Ставропольского района.

Защита проектов проходила в онлайн-формате на территории ДК "Тольяттиазот". У каждого представителя общественной организации была возможность достойно представить свою идею и доказать ее социальный эффект. Оценивала конкурсантов комиссия, состоящая из руководителей администрации Тольятти, специалистов ТОАЗа, общественных деятелей и титулованных спортсменов города.

Среди проектов победителей — преимущественно инициативы в области образования, культуры и спорта. Так, ТОАЗ поддержал детский сад "Колобок" с. Пискалы в проекте по созданию интерактивного физкультурного спортивного комплекса для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Еще один проект дошкольного учреждения "Олимпия" касается создания сенсорной комнаты для укрепления психофизического здоровья и эмоционального развития детей, в том числе с ОВЗ.

Адаптация детей с нарушением слуха, курсы по развитию быстрого чтения, создание современной музыкальной площадки для дошкольников, разработка на базе химико-технологического колледжа специализированного курса подготовки специалистов с учетом потребностей работодателей, оснащение ветеринарного кабинета — все эти инициативы получили грантовую поддержку Тольяттиазота.

Спортивное направление включает в себя проекты, ориентированные на воспитание подрастающего поколения через активный образ жизни. Средства грантового конкурса будут выделены Федерации вольной борьбы Тольятти и территориальному органу самоуправления Комсомольского района для закупки спортивного оборудования и инвентаря.

Конкурсная комиссия также отметила проект по благоустройству городских территорий. Организация пункта проката садового инвентаря позволит привлечь и заинтересовать жителей в создании комфортной городской среды.

"Тольяттиазот всегда поддерживает социально значимые инициативы общественных организаций, — рассказала Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ". — В этом году "Химия добра" собрала максимальное количество участников. Подводя итоги, жюри оценивало уникальность и актуальность поступивших заявок, а также их соответствие тематическим направлениям конкурса. Учитывая высокую социальную значимость проектов, ценность и весомость им придавали опыт и компетенции заявителя. Конкурс "Химия добра" важен и востребован общественностью региона. Мы это видим по положительным откликам и возрастающему числу заявок, поэтому поддержка талантливых, неравнодушных и инициативных будет продолжена".

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4