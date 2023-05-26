Тольяттиазот определил победителей грантового конкурса "Химия добра"

Подведены итоги шестого этапа конкурса общественных инициатив ТОАЗа "Химия добра", грантовые средства от предприятия получат 11 организаций Тольятти и Самарской области. Размер финансирования составит более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Программа "Химия добра" является одним из социально ориентированных проектов предприятия, который реализуется с 2019 года. За время существования конкурса поддержку от ТОАЗа получила 61 общественно значимая инициатива на сумму около 11 млн рублей.

На шестой этап грантового конкурса поступило 48 заявок. Претендентами на победу стали некоммерческие организации, муниципальные бюджетные организации и экологические фонды. География участников заметно расширилась: впервые свои инициативы представили образовательные учреждения с. Пискалы Ставропольского района.

Защита проектов проходила в онлайн-формате на территории ДК "Тольяттиазот". У каждого представителя общественной организации была возможность достойно представить свою идею и доказать ее социальный эффект. Оценивала конкурсантов комиссия, состоящая из руководителей администрации Тольятти, специалистов ТОАЗа, общественных деятелей и титулованных спортсменов города.

Среди проектов победителей — преимущественно инициативы в области образования, культуры и спорта. Так, ТОАЗ поддержал детский сад "Колобок" с. Пискалы в проекте по созданию интерактивного физкультурного спортивного комплекса для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Еще один проект дошкольного учреждения "Олимпия" касается создания сенсорной комнаты для укрепления психофизического здоровья и эмоционального развития детей, в том числе с ОВЗ.

Адаптация детей с нарушением слуха, курсы по развитию быстрого чтения, создание современной музыкальной площадки для дошкольников, разработка на базе химико-технологического колледжа специализированного курса подготовки специалистов с учетом потребностей работодателей, оснащение ветеринарного кабинета — все эти инициативы получили грантовую поддержку Тольяттиазота.

Спортивное направление включает в себя проекты, ориентированные на воспитание подрастающего поколения через активный образ жизни. Средства грантового конкурса будут выделены Федерации вольной борьбы Тольятти и территориальному органу самоуправления Комсомольского района для закупки спортивного оборудования и инвентаря.

Конкурсная комиссия также отметила проект по благоустройству городских территорий. Организация пункта проката садового инвентаря позволит привлечь и заинтересовать жителей в создании комфортной городской среды.

"Тольяттиазот всегда поддерживает социально значимые инициативы общественных организаций, — рассказала Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ". — В этом году "Химия добра" собрала максимальное количество участников. Подводя итоги, жюри оценивало уникальность и актуальность поступивших заявок, а также их соответствие тематическим направлениям конкурса. Учитывая высокую социальную значимость проектов, ценность и весомость им придавали опыт и компетенции заявителя. Конкурс "Химия добра" важен и востребован общественностью региона. Мы это видим по положительным откликам и возрастающему числу заявок, поэтому поддержка талантливых, неравнодушных и инициативных будет продолжена".