В Самаре ребенок упал с одного из этажей высотки и погиб

В пятницу, 26 мая, в соцсетях появилась информация о том, что с 11 этажа дома №10а на ул. Краснодонской упал ребенок.
Мальчик получил смертельные травмы. По предварительным данным очевидцев, ребенку 8 лет.
На месте происшествия работали сотрудники полиции.
В СУ СК РФ по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!