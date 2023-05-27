В Ульяновской области пропал участник самарской регаты

Участник первого этапа соревнований Самарской области "Мемориал Гуняшова" по парусному спорту среди крейсерских яхт пропал на реке Волга во время регаты в районе города Сенгилей Ульяновской области, сообщили РИА Новости в Самарской областной федерации парусного спорта, выступающей организатором турнира.

Первый этап соревнований "Мемориал Гуняшова" проводится 26-28 мая, гонки по маршруту Тольятти (Самарская область) - Сенгилей (Ульяновская область) на Волге стартовали вечером 26 мая.

"У нас пока нет полной информации. Произошла ситуация, был шторм ночью... Да, ищут (человека - ред.)", - сказал собеседник агентства.

По данным телеграмм-канала Baza, в шторм попала яхта "Рикошет 901", на борту которой находилось пять человек. Капитану и матросу было сложно совладать с парусом и к ним присоединился 40-летний Виктор Сиволапов. Он вышел на палубу, чтобы помочь с брасом, но не удержался и упал за борт. Члены команды кинули Виктору спасательный круг, однако шторм помешал спасению и мужчина пропал.