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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Факелу" - 1:2

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 мая, ФК "Крылья Советов" в Воронеже сыграли с "Факелом".

Фото: pfcks.ru

Хозяева поля открыли счет на 12 минуте встречи, а на 57 минуте забили еще раз — 0:2. Позже и самарцы смогли отправить матч в ворота.

В итоге волжане проиграли со счетом 1:2.

Роман Евгеньев получил в матче предупреждение, которое для него четвертое в сезоне, и он пропустит следующий матч.

3 июня в заключительном туре РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" примут московский "Спартак".

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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