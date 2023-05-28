"Крылья Советов" проиграли "Факелу" - 1:2

В воскресенье, 28 мая, ФК "Крылья Советов" в Воронеже сыграли с "Факелом".

Хозяева поля открыли счет на 12 минуте встречи, а на 57 минуте забили еще раз — 0:2. Позже и самарцы смогли отправить матч в ворота.

В итоге волжане проиграли со счетом 1:2.

Роман Евгеньев получил в матче предупреждение, которое для него четвертое в сезоне, и он пропустит следующий матч.

3 июня в заключительном туре РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" примут московский "Спартак".