Стало известно, кто сменил на посту снятого судью Александра Ефанова

И. о. председателя Шестого кассационного суда стал Алексей Жарков.

Жарков родился в Чебоксарах 5 мая 1965 года. Он окончил военно-юридический факультет Военного Краснознаменного института (специальность — правоведение). На судебной работе Жарков с 1990 года. Был зампредседателя Самарского гарнизонного военного суда, председателем Самарского гарнизонного военного суда, председателем Кировского районного суда Самары, а с 18 мая 2019 г. — заместителем председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

"Ему присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Самарской области". Награжден медалями Министерства Обороны Российской Федерации", — рассказали в кассационном суде.

Напомним, Высшая квалификационная коллегия судей России 24 мая досрочно прекратила полномочия председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Инициатором рассмотрения материалов в отношении Ефанова выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Депутат неоднократно выступал с критикой в адрес главы Шестого кассационного суда.

В материалах в числе прочего речь шла о сомнительных схемах по отчуждению ряда земельных участков в престижных районах Самары лицами, якобы связанными с Ефановым (в том числе с помощью судебных решений), и передаче в его пользование коммерческой структурой дорогого автомобиля. Александр Хинштейн также заявил, что намерен добиваться привлечения Ефанова к уголовной ответственности.