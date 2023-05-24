Председателя Шестого кассационного суда лишили полномочий судьи

Высшая квалификационная коллегия судей России в среду, 24 мая, наложила на председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи. Об этом сообщает телеграм-канал "Вести. Дежурная часть".

Кроме того, Ефанова лишили 1-го квалификационного класса.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд РФ.

Напомним, инициатором рассмотрения материалов в отношении Александра Ефанова выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Депутат неоднократно выступал с критикой в адрес главы Шестого кассационного суда.

В материалах в числе прочего речь шла о сомнительных схемах по отчуждению ряда земельных участков в престижных районах Самары лицами, якобы связанными с Ефановым (в том числе с помощью судебных решений), и передаче в его пользование коммерческой структурой дорого автомобиля.