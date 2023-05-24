Председателя Шестого кассационного суда лишили полномочий судьи

Высшая квалификационная коллегия судей России в среду, 24 мая, наложила на председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи. Об этом сообщает телеграм-канал "Вести. Дежурная часть".
Кроме того, Ефанова лишили 1-го квалификационного класса.
Решение может быть обжаловано в Верховный суд РФ.
Напомним, инициатором рассмотрения материалов в отношении Александра Ефанова выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Депутат неоднократно выступал с критикой в адрес главы Шестого кассационного суда.
В материалах в числе прочего речь шла о сомнительных схемах по отчуждению ряда земельных участков в престижных районах Самары лицами, якобы связанными с Ефановым (в том числе с помощью судебных решений), и передаче в его пользование коммерческой структурой дорого автомобиля.
Последние комментарии
Знаково но противно...
Проще подавать в Генеральную. Хоть какой но контроль от местечкового побратимства
По стране слабые показатели у Самары...Даже нац поекты защитить не могут.
Чистка судей дело хорошее. Не Айнар а Анвар
Посмотрим.