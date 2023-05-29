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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и Сергей Чемезов определили планы развития предприятий Ростеха в Самарской области

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов провели двустороннюю встречу, во время которой подвели итоги работы предприятий региона, входящих в структуру госкорпорации, за прошлый год и обсудили планы на ближайшее будущее.

Фото: Ростех Госкорпорация

Напомним, в регионе в настоящий момент работают 13 предприятий Ростеха. Кроме того, гокорпорация служит ключевым стратегическим индустриальным партнером крупнейшего в России научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". Соглашение о взаимодействии губернатор и глава Ростеха подписали в мае 2019 года.

Особое внимание стороны уделили созданию в Самаре учебно-производственного центра под эгидой Ростеха на базе "ОДК-Кузнецов". Он будет способствовать подготовке многопрофильных инженерно-технических специалистов как для самарского завода, так и для других предприятий ОДК.

Напомним, ранее этот вопрос Дмитрий Азаров обсуждал с руководителем Объединенной двигателестроительной корпорации Вадимом Бадехой.

В завершение встречи Дмитрий Азаров пригласил Сергея Чемезова посетить Самарскую область, чтобы оценить результаты совместной работы региона и предприятий, входящих в структуру Ростеха.

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