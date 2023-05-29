Пожар в районе бывшего завода "Фосфор" в Тольятти ликвидировали

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В понедельник, 29 мая, в 13:45, ликвидировали пожар на ул. Ново-Заводской, 2а в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.