В Самарской области молодые специалисты смогут получить частичную компенсацию затрат на платежи по ипотеке

В понедельник, 29 мая, в Самарской губернской думе состоялось очередное пленарное заседание под председательством Геннадия Котельникова. Всего депутаты рассмотрели 20 вопросов, в том числе 12 проектов законов.

Одним из них стал закон "О молодом специалисте", в который депутаты внесли изменения. Так в регионе появилась новая мера государственной поддержки молодых специалистов. Закон предусматривает введение частичной компенсации затрат на оплату ежемесячного платежа кредита по ипотеке.

Это поможет решению кадрового дефицита на предприятиях региона. Законопроект был разработан министерством труда, занятости и миграционной политики по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и получил единодушную поддержку депутатского корпуса.

Как отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, сейчас 80% молодых сотрудников, получающих стимулирующие выплаты в качестве господдержки, остаются работать на предприятиях.

Закон "О молодом специалисте в Самарской области" действует в губернии с 2016 года, новая мера господдержки станет уже пятой по счету. Максимально возможная сумма выплаты в 2023 году составит 171200 рублей.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил социальную значимость закона, подчеркнув, что это будет способствовать повышению уровня мотивации трудоустройства на региональные промышленные предприятия.

"Выпускник должен иметь не только профессиональную поддержку в коллективе, но и материальную. Такой льготный вариант ипотеки - это очень важное, нужное решение для молодых специалистов. Поправки в закон "О молодом специалисте", который мы сегодня приняли, помогут заинтересовать, закрепить молодежь на производстве", - рассказал спикер.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года. Выпускники 2023 года также смогут воспользоваться этой и другими мерами поддержки.

Также на заседании депутаты приняли изменения в региональный закон "О наградах в Самарской области", внесенный губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Законом учреждена новая награда - Почетный знак губернатора Самарской области "За доблесть и отвагу". Награда будет вручаться гражданам, проявившим самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, отличившихся при исполнении воинского, гражданского и служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни и при участии в боевых действиях.

Региональная награда Почетный знак Дмитрия Устинова переименована данным законом в медаль, которой будут отмечать заслуги военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и других федеральных органов исполнительной власти за личное мужество и отвагу при защите Отечества, укрепление законности и правопорядка.

В связи с необходимостью уточнения параметров бюджета ТФОМС Самарской области принят закон "О внесении изменений в закон Самарской области "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Доходная часть бюджета фонда увеличится более чем на 660 млн рублей.

Поддержан и проект областного закона "О внесении изменения в статью 11.2 закона Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самарской области". Он предусматривает расширение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях, посягающих на общественный порядок и безопасность. Такие полномочия получат сотрудники органов внутренних дел.

В числе обязательных требований к организации рационального использования земель сельхозназначения в статье 14.1 регионального закона "О повышении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Самарской области" прописывается ведение учета истории полей, севооборотов. Такая обязанность предусмотрена только для сельхозпроизводителей региона, личных владений эта норма не коснется.

В первом чтении принят законопроект "О внесении изменений в закон Самарской области "О профилактике правонарушений на территории Самарской области" и закон Самарской области "Об административных правонарушениях на территории Самарской области". Документом впервые вводится административная ответственность за приставание к гражданам в общественных местах в целях попрошайничества, гадания, купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, навязывания услуг. Обсуждение законопроекта продолжится в областном парламенте, срок внесения поправок установлен до 13 июня.

Всего в ходе пленарного заседания было принято восемь областных законов, четыре законопроекта было принято в первом чтении.

Спикер парламента Геннадий Котельников также сообщил депутатам о том, что Самарская губернская дума заняла 2-е место по итогам конкурса сайтов или порталов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ за 2022 года, проведенного комиссией Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям.

От имени депутатов областного законодательного собрания председатель думы поздравил коллегу, заслуженного артиста РФ Сергея Войтенко с юбилеем, вручив ему Почетный знак Самарской губернской думы "За заслуги в законотворчестве".