Трое рецидивистов из Самарской области пойдут под суд за ограбление приятеля

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Безенчукского района утвердила обвинительное заключение двоим мужчинам и женщине, которых подозревают в разбое с причинением тяжкого вреда. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.