Трое рецидивистов из Самарской области пойдут под суд за ограбление приятеля

Прокуратура Безенчукского района утвердила обвинительное заключение двоим мужчинам и женщине, которых подозревают в разбое с причинением тяжкого вреда. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В апреле 2022 г. трое судимых приятелей — двое мужчин 39 и 50 лет и 28-летняя женщина, выпивали и решили ограбить знакомого, спавшего в другой комнате. В итоге мужчины избили жертву, а женщина забрала телефон.
Избитый потерпевший получил тяжкие травмы.
Уголовное дело направили в Безенчукский районный суд.
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