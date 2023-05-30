В 2024 году в Самарской области отремонтируют дорогу Кинель - Богатое - Борское

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу Кинель - Богатое - Борское на участке км 27+000 - км 62+000, расположенную в Кинельском и Богатовском районах.