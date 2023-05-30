Мошенники дважды обманули самарчанку, пытавшуюся купить щенка

В Самаре возбудили уголовное дело из-за двух интернет-мошенничеств. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

38-летняя самарчанка, владелица салона красоты, нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенка. Она договорилась с продавцом о цене, перешла по ссылке на сайт и перевела 12 тыс. рублей. После этого с женщиной еще несколько дней переписывался "продавец", но щенка потерпевшая так и не получила.

Поняв, что ее обманули, женщина не стала обращаться в полицию и решила купить животное по другому объявлению, но снова нарвалась на мошенников. В этот раз она опять перечислила 12 тыс. руб. за шпица. Через несколько дней друзья уговорили покупательницу обратиться в полицию.

Правоохранители теперь разыскивают "продавцов". По предварительным данным, оба раза самарчанку обманули одни и те же люди.