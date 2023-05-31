Новикомбанк принял участие в обсуждении вопросов развития научно-образовательных центров

Представители Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, приняли участие в обсуждении ключевых векторов развития научно-образовательных центров (НОЦ) и рассказали о возможностях предоставления доступного финансирования для проведения научно-исследовательских работ. Дискуссия прошла в рамках семинара-совещания "Концепция развития проекта по созданию и обеспечению деятельности научно-образовательных центров на период 2025–2030 годов" при участии заместителя министра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского.

Представители научно-образовательных центров, федеральных и региональных органов власти, научных школ и организаций, крупных госкорпораций и промышленных предприятий собрались в Самаре для того, чтобы проработать вопросы дальнейшего развития НОЦ до 2030 года. На мероприятии обсуждалось, каким образом можно перенастроить работу центров под новые экономические вызовы.

В ходе панельной дискуссии представители банка поделились опытом финансирования предприятий, в том числе с использованием оптимального сочетания различных механизмов господдержки. Начальник отдела взаимодействия с госорганами Новикомбанка Алексей Грабаров в своем выступлении уделил особое внимание теме поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) российских предприятий.

Эксперт рассказал о том, что в настоящее время такая поддержка оказывается в форме прямых субсидий предприятиям на возмещение ранее понесенных затрат, эта схема используется, в частности, в постановлениях Правительства № 1463 и № 1649. В то же время льготное кредитование интеллектуальной деятельности — более удобный для предприятия инструмент — в системе мер господдержки отсутствует. Данная диспропорция вызвана объективными причинами, так как большинство банков избегает вложений в сферу научных исследований. Однако, Новикомбанк, являясь опорным банком высокотехнологичных отраслей экономики и промышленных инноваций, находит возможности финансирования инновационных проектов, в том числе и с применением существующих мер господдержки.

Алексей Грабаров и управляющий дополнительного офиса Новикомбанка в Самаре Игорь Егоров также стали участниками рабочей группы по обсуждению направлений развития научно-образовательных центров. Представители банка внесли ряд предложений по кооперации НОЦ и предприятий реального сектора экономики в интересах инновационного развития России.

По словам Игоря Егорова, предложенные Новикомбанком идеи формировались исходя из имеющихся у банка глубокой отраслевой экспертизы и значительного опыта финансирования проектов с применением мер господдержки, благодаря чему вызвали особый интерес у коллег по рабочей группе. По мнению организаторов семинара предложения Новикомбанка непременно найдут отражение в Концепции развития проекта по созданию и обеспечению деятельности НОЦ в период 2025–2030 годов.

"Научно-образовательные центры имеют все шансы стать авангардом инновационной активности нашей страны в целом. Все инновационные проекты зарождаются и проходят первый тест на актуальность именно в НОЦ, где сосредоточен большой научно-технический и кадровый потенциал. Мы высоко ценим представившуюся возможность поучаствовать в диалоге с научным сообществом и понять изнутри, в каком направлении будут развиваться НОЦ в среднесрочной перспективе. Новикомбанк, со своей стороны, готов оказать финансовую поддержку проектам, которые будут способствовать укреплению технологического суверенитета страны", — резюмировал начальник отдела взаимодействия с госорганами Новикомбанка Алексей Грабаров.