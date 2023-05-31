В Сызрани спасатели вернули ребенка, переплывшего озеро

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Во вторник, 30 мая, в Сызрани на озере спасли ребенка. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области