В Сызрани спасатели вернули ребенка, переплывшего озеро

Во вторник, 30 мая, в Сызрани на озере спасли ребенка. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
13-летний мальчик переплыл озеро около ТЦ "Мираж", но не смог добраться обратно. В 14:58 ему на помощь отправились спасатели. В 15:28 ребенка доставили на берег.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!