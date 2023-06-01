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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко находится с рабочей поездкой в Самарской области

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 июня, в День защиты детей Самарскую область с рабочей поездкой находится делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко.

Вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым они откроют смену в центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", где был возведен новый корпус в рамках госпрограммы "Развитие образования".

Также Спикер верхней палаты парламента проведет из Самары всероссийское совещание, посвящённое организации детской летней оздоровительной кампании 2023 года в России.

Кроме того, Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров осмотрят филиал Госфонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", где пообщаются с военнослужащими, членами семей участников спецоперации и сотрудниками учреждения.

Напомним, фонд создан по инициативе президента РФ Владимира Путина и начинает свою работу с сегодняшнего дня.

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