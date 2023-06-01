АО "Транснефть - Приволга" завершило работы по замене магистрального насосного агрегата на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Ерзовка" в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

Выполнен монтаж нового насосного оборудования производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск). Магистральный насосный агрегат производительностью 10 тыс. куб. метров нефти в час характеризуется повышенным показателем КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы, что значительно снижает стоимость обслуживания и планового ремонта. Для сравнения производительность насоса позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный содержимому 143 вагонов-цистерн емкостью более 70 куб. метров каждая.

Замена оборудования выполнялась с плановым выводом старого МНА из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу при этом велась в штатном режиме. Работы по подключению МНА выполнены в период плановой 72-часовой остановки работы БКНС "Ерзовка" и транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Нижневартовск — Курган — Куйбышев. После завершения работ по подключению транспортировка нефти была возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.

Новый МНА стал последним из четырех насосов, замененных на БКНС "Ерзовка" с 2017 года. В июле, после завершения комплексного опробования, новый магистральный насос будет введен в эксплуатацию.

Работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО "Транснефть", которое отмечает в текущем году свое 30-летие, а также программы повышения энергоэффективности технологических участков нефтепроводов и магистральных насосных агрегатов. Цель — поддержание высокого уровня надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти.