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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило замену магистрального насоса на производственном объекте в Самарской области

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило работы по замене магистрального насосного агрегата на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Ерзовка" в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Выполнен монтаж нового насосного оборудования производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск). Магистральный насосный агрегат производительностью 10 тыс. куб. метров нефти в час характеризуется повышенным показателем КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы, что значительно снижает стоимость обслуживания и планового ремонта. Для сравнения производительность насоса позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный содержимому 143 вагонов-цистерн емкостью более 70 куб. метров каждая.

Замена оборудования выполнялась с плановым выводом старого МНА из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу при этом велась в штатном режиме. Работы по подключению МНА выполнены в период плановой 72-часовой остановки работы БКНС "Ерзовка" и транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Нижневартовск — Курган — Куйбышев. После завершения работ по подключению транспортировка нефти была возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.

Новый МНА стал последним из четырех насосов, замененных на БКНС "Ерзовка" с 2017 года. В июле, после завершения комплексного опробования, новый магистральный насос будет введен в эксплуатацию.

Работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО "Транснефть", которое отмечает в текущем году свое 30-летие, а также программы повышения энергоэффективности технологических участков нефтепроводов и магистральных насосных агрегатов. Цель — поддержание высокого уровня надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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