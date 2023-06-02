В среду, 7 июня, в 18:30 в Тольятти обсудят концепцию природного парка "Мастрюки".

Обсуждение пройдет в Краеведческом музее (б-р Ленина, 22).

На встречу приглашают лидеров и участников туристических клубов и сообществ, экскурсоводов, профильные ассоциации, экологов, собственников бизнеса, организаторов и посетителей мероприятий, которые проходят на Поляне, и потенциальных партнеров, готовых сотрудничать с проектом.

"Мы хотим встретиться со всеми, кто любит Мастрюки и/или связан с туристической отраслью. Мы открыты к предложениям и хотим учесть в проекте интересы самых разных сторон", - поясняют организаторы.

На встрече представят концепцию природного парка, покажут наработки и обсудят направления деятельности и планируемые результаты. Мероприятие продлится полтора часа.

Участникам предлагают заранее заполнить анкету.