В среду, 7 июня, в 18:30 в Тольятти обсудят концепцию природного парка "Мастрюки".
Обсуждение пройдет в Краеведческом музее (б-р Ленина, 22).
На встречу приглашают лидеров и участников туристических клубов и сообществ, экскурсоводов, профильные ассоциации, экологов, собственников бизнеса, организаторов и посетителей мероприятий, которые проходят на Поляне, и потенциальных партнеров, готовых сотрудничать с проектом.
"Мы хотим встретиться со всеми, кто любит Мастрюки и/или связан с туристической отраслью. Мы открыты к предложениям и хотим учесть в проекте интересы самых разных сторон", - поясняют организаторы.
На встрече представят концепцию природного парка, покажут наработки и обсудят направления деятельности и планируемые результаты. Мероприятие продлится полтора часа.
Участникам предлагают заранее заполнить анкету.
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