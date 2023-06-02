Общественный совет при областном минэке оценил работу по поддержке инноваторов

В технопарке "Жигулевская долина" 31 мая состоялось выездное заседание Общественного совета при министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.

Участниками совещания стали представители министерства экономического развития и бизнес-сообщества региона.

Члены совета обсудили вопросы развития Самарской области. Особое внимание уделили мерам поддержки инновационных предприятий региона.

Как отметил в своем послании губернатор Дмитрий Азаров, сегодня идет структурная перестройка и модернизация экономики, ее переориентация на новые рынки и технологии, не зависящие от западных санкций. "А этого можно добиться только за счет поддержки инноваций, развития приоритетных кластеров и секторов экономики, повсеместного внедрения цифровых технологий", - подчеркнул глава региона.

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Делегаты посетили производства резидентов ООО "Промметэкс", ООО "Протехлазер", ООО "Биоэкопроект", а также познакомились с детским технопарком "Кванториум 63 регион", который является частью экосистемы "Жигулевской долины" и готовит молодую смену технологических предпринимателей.

"Нам важно привлекать активных, неравнодушных граждан к обсуждению и принятию решений, направленных на развитие Самарской области. Мы всегда прислушиваемся к мнению членов общественного совета, учитываем их рекомендации при утверждении новых инструментов поддержки. В сегодняшних условиях, когда на первый план вышла задача технологического суверенитета страны, синергия власти, бизнеса и общества становится как никогда актуальной, - сказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Члены общественного совета высоко оценили работу с инновационными компаниями, выстроенную в "Жигулевской долине".

"Мы много слышали о "Жигулевской долине" и сегодня убедились, насколько большая работа тут проводится, в каких прекрасных условиях могут работать резиденты технопарка, - поделился увиденным Дмитрий Хилов. - Я всегда ставлю "Жигулевскую долину" в пример не только в Самарской области, но и за рубежом и убежден, что необходимо популяризировать этот инновационный центр среди молодежи, которая в ближайшем будущем будет пополнять ряды его резидентов", - отметил глава общественного совета.

В ходе выездного заседания своими историями развития бизнеса через "Жигулевскую долину" поделились представители компаний-резидентов технопарка: ООО "Ладуга", ООО "ВПК "Поток" и ООО "АРМАКС".

"С "Жигулевской долиной" развиваться и расти проще и быстрее, - отметил заместитель директора компании "АРМАКС" Михаил Демихин, - Во-первых, это статус. Во-вторых, это возможность получения дополнительных мер поддержки от технопарка. В частности, технопарк помогает нам с получением патентов, со съемкой видеороликов, с обучением по подготовке презентационных материалов. Также специалисты технопарка консультируют нас в отношении получения статуса резидента "Сколково". Плюс, это возможность находить партнерские нити и коллаборироваться с другими резидентами, совершенствуя свои проекты".

В числе участников встречи, которые побывали в сердце инноваций Самарской области, были представители крупных компаний, малого бизнеса и общественных организаций региона.

"Сбер не просто оказывает своим корпоративным клиентам финансовую, консультационную, сервисную и IT-поддержку, но и заботится о них, помогает в решении стратегически значимых вопросов. При поддержке предпринимателей для Сбербанка крайне важно анализировать ситуацию на рынке, своевременно подстраиваться под динамично меняющиеся условия современного мира, предлагая актуальные решения, которые способствуют развитию инновационного бизнеса в регионе. Сегодняшнее мероприятие предоставило участникам отличную возможность для выстраивания успешных партнерских отношений между тремя составляющими: финансовой системой региона, органами власти и бизнесом", - комментирует Анастасия Сурнина, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка.

По итогам заседания участники обменялись рядом встречных предложений по улучшению условий предоставления мер поддержки высокотехнологичным предпринимателям.